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25. 01. 2017

Путин спел под гитару

Российский президент Владимир Путин подпел выступавшему студенту во время встречи с учащимися в МГУ.

В заключение общения один из студентов спел под гитару для президента песню на стихи Владимира Войновича "Четырнадцать минут до старта"

Однако молодой человек после первых нескольких строк забыл слова. После этого Путин спел забытые строчки и завершил куплет вместе с другими студентами.

Напомним, в 2010 году Путин спел на английском и сыграл на рояле.

Источник: korrespondent.net

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