Lauffer Group заявила, что продолжит реализовать хлебобулочную продукцию по социальной стоимости, сохраняя при этом качество

Об этом Смирнов сообщил во время совещания, на котором он был включен в совет директоров промышленных предприятий Дружковки.

В частности, директор хлебозавода подчеркнул социальную значимость работы его компании.

"Наш Дружковский хлебозавод является одним из восьми предприятий корпорации Lauffer Group, расположенных вдоль линии АТО. Мы выпускаем жизненно необходимую продукцию – хлеб. Одно это уже подразумевает, что деятельность предприятия города основываться на социальной ответственности. На нашем заводе трудится более 200 человек. Каждый из них получает стабильную зарплату, имеет социальные гарантии, а предприятие платит налоги в бюджет города", – сказал Смирнов.

По словам управленца, такая позиция продиктована философией компании, которая заключается в заботе о потребителе, что особенно актуально в тех регионах, где люди сталкиваются с боевыми действиями.

Именно поэтому, по словам Смирнова, цена на хлебобулочную продукцию Lauffer Group остается доступной при неизменном сохранении качества.

"Сегодня предприятие выпускает хлеб "Обеденный пшеничный" стоимостью 6 грн и хлеб "Добрый пшеничный" за 5 грн 4 коп. Кроме того, в сети наших фирменных магазинов представлен широкий ассортимент не только хлебобулочных изделий, но и свежей выпечки. Согласитесь, у всех есть знаменательные даты и праздники, которые хочется отметить по-человечески – с вкусными тортами, и все это мы делаем для жителей Донетчины", – добавил Смирнов.

Как напоминают в пресс-службе компании, во время новогодних празднований Lauffer Group подарили подарки двум тысячам детей из домов-интернатов в Харьковской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.

Кроме того, для воспитанников Дружковской школы-интерната, школы-интерната для детей-сирот села Николаевска Славянского района и детского дома в Краматорске помимо угощений на новый год Lauffer Group организовала выступления кукольного театра.

Как сообщалось, ранее руководство Lauffer Group неоднократно заявляло, что, несмотря на сообщения Всеукраинской ассоциации пекарей о возможном повышении стоимости хлеба в Украине, их предприятия не намерены повышать стоимость своей продукции.

Источник: korrespondent.net