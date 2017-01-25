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25. 01. 2017

Воевавшего за ДНР бразильца посадили на 13 лет

Гражданина Бразилии, воевавшего за ДНР, посадили на 13 лет с конфискацией имущества, сказано на сайте киевской прокуратуры.

Сообщается, что его признали виновным по статьям "создание террористической организации" и "создание не предусмотренных законом вооруженных формирований".

"Как установлено следствием, с сентября 2014 по май 2015 гражданин Бразилии находился в составе 1-го мотострелкового батальона "Викинг" 1-й бригады ДНР, - говорится в сообщении.

Отмечается, что он выполнял при этом функции управляющего ротой, инструктора и разведчика, участвовал в боевых действиях в районе с. Вергулевка, Первомайское, Горловки, Старобешево, боях под Дебальцево, Донецким аэропортом.

Также, как сообщает прокуратура, человек вербовал иностранцев, преимущественно бразильцев, в состав незаконных вооруженных формирований, а также совершал неоднократные разведывательные походы на позиции ВСУ и корректировал артиллерийский огонь по украинским позициям.

Весной в ООН заявляли, что за сепаратистов воюет много иностранцев.

А Корреспондент.net ранее перевел статью об иностранном легионе у сепаратистов.

Источник: korrespondent.net

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