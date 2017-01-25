Аваков заявил о задержании угонщиков-"монополистов"

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании крупной преступной группировки, которой, по его словам, принадлежит 99 процентов угонов автомобилей.

"За период деятельности преступная организация стала практически "монополистом" в своем роде, управляя 99 процентами угонов в масштабе Украины", - написал он в Facebook.

По его словам, преступники "работали" в Киеве, Львове, Хмельницком, Житомире, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Министр рассказал, что похитители после угона машины возвращали ее владельцу за деньги. Преступники также угоняли автомобили нардепов и чиновников.

По словам Авакова, "основателем" аферы оказался киевлянин 1979 года, бывший курсант Академии внутренних дел под псевдонимом Карп, исключен из вуза за употребление наркотиков. Всего задержаны пятеро ключевых фигурантов.

"Конкуренции не могли выдержать даже ОПГ, возглавляемые чистым криминалом. Ведь для так называемых "блатных" "Карп" работал бы под прикрытием правоохранительных органов, а для остальных - под руководством криминала.

Ранее сообщалось, что на Полтавщине полицейские были в банде автоугонщиков.

Также в Запорожье были задержаны полицейские, промышлявшие автоугонами.

Источник: korrespondent.net