Порошенко попросил у нового главы ЕП преференций

Президент Петр Порошенко поговорил по телефону с новым президентом Европарламента Антонио Таяни, в ходе которого призвал поддержать предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине торговых преференций.

"Президент Украины призвал Европейский Парламент поддержать предложение Европейской Комиссии о предоставлении Украине автономных торговых преференций с целью содействия дальнейшей диверсификации украинского экспорта в условиях экономического давления со стороны Российской Федерации", - говорится на сайте президента.

Они также обсудили перспективы завершения ЕС процедур для введения безвизового режима для украинцев, а также вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Напомним, в сентябре Еврокомиссия увеличила торговые квоты для Украины. Страна сможет дополнительно нарастить объемы торговли с ЕС почти на 200 миллионов долларов.

Источник: korrespondent.net