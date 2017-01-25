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25. 01. 2017

Запрет въезда мэру: Польша пригрозила Украине

Министерство иностранных дел Польши потребовало снять запрет на въезд в Украину для мэра Перемышля Роберта Хома, пригрозив "по настоящему серьезными последствиями", сообщает Польское радио.
 
Мэру Перемышля запретили въезд в Украину из-за его участия в антиукраинских мероприятиях в городе: участники марша, который состоялся под его патронатом, кричали "Смерть украинцам". При этом сам Хома назвал этот выкрик "позорным".
 
Об этом на заседании комиссии Сейма по связям с поляками за рубежом заявил вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзича.
 
"Без объяснения этой ситуации, без отмены этого решения мы себе не представляем дальнейшего сотрудничества", - заявил Дзедзичак.

Он заявил, что если Украина не снимет запрет на въезд для Роберта Хомы, то представители польского МИД не будут присутствовать на польско-украинском форуме в Ряшеве, который стартует в пятницу.

При этом вице-министр подчеркнул, что это будет лишь началом польской реакции, которая будет иметь "по настоящему серьезные последствия".

Ранее Польша потребовала объяснений у Украины по поводу запрета на въезд мэру.

Источник: korrespondent.net

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