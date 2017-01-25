Киев и сепаратисты нарушают права человека - HRW

В Украине продолжается нарушение прав человека как со стороны сепаратистов Донбасса, так и со стороны правительственной армии, заявили правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International.

Правозащитники привели не менее девяти случаев, когда украинские власти задерживали мирных жителей по обвинениям в сотрудничестве с сепаратистами, и девять случаев, когда сепаратисты задерживали мирных граждан по подозрению в шпионаже на Киев.

Правозащитники отметили, что число подобных задержаний может быть гораздо больше, чем им удалось задокументировать.

В организациях также заявили, что не видят никаких "позитивных изменений" в плане нарушений, перечисленных в июльском докладе о пытках в Украине, совершенных сепаратистами.

А на днях в Human Rights Watch осудили запрет канала Дождь в Украине.