Лента RSS
Подписаться на ленту
26 января 2017, четверг, 01:38
-8°C
Завтра +2°C
-8°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
25. 01. 2017

Киев и сепаратисты нарушают права человека - HRW

В Украине продолжается нарушение прав человека как со стороны сепаратистов Донбасса, так и со стороны правительственной армии, заявили правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International.

Правозащитники привели не менее девяти случаев, когда украинские власти задерживали мирных жителей по обвинениям в сотрудничестве с сепаратистами, и девять случаев, когда сепаратисты задерживали мирных граждан по подозрению в шпионаже на Киев.

Правозащитники отметили, что число подобных задержаний может быть гораздо больше, чем им удалось задокументировать.

В организациях также заявили, что не видят никаких "позитивных изменений" в плане нарушений, перечисленных в июльском докладе о пытках в Украине, совершенных сепаратистами.

А на днях в Human Rights Watch осудили запрет канала Дождь в Украине.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.