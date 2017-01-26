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26. 01. 2017

Трамп издал указ о строительстве стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп подписал в среду, 25 января, распоряжения об усилении на границах США и ужесточении иммиграционной политики, передает телеканал CNBC.

Первое распоряжение в частности предусматривает возведение стены на границе с Мексикой.

"Строительство этого заграждения – это не только предвыборное обещание. Это первый шаг к обеспечению реальной безопасности нашей прозрачной границы", – отметил представитель Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, эти распоряжения в частности помогут покончить с политикой, в рамках которой нелегалов при задержании сразу же освобождали.

Турция отгородилась от Ирака и Сирии стеной

Напомним, Трамп пообещал построить стену на границе США и Мексики от нелегалов за счет последней. Мексика отказалась оплачивать строительство стены. 

Источник: korrespondent.net

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