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26. 01. 2017

Заммэра Ужгорода разоблачили во взяточничестве

 
Областная прокуратура Закарпатской области и управление К Службы безопасности Украины уличили в вымогательстве взятки первого заместителя мэра Ужгорода Иштвана Цапа, который требовал у предпринимателя за разрешение приватизации земли 40 тысяч гривен. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
 
"Посредник, определенный взяточником, сегодня задержан при получении второго транша взятки. Гражданин Цап находился в это время в Киеве и, узнав об этом, подался в бега. Рекомендую ему немедленно прибыть в прокуратуру с повинной", – написал генпрокурор.
 
Луценко предложил подозреваемому заключить сделку со следствием, в случае если Цап сообщит дальнейшую схему передачи денег наверх.
 
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Напомним, днем работники прокуратуры и СБУ проводили обыски в Ужгородском городском совете.

Источник: korrespondent.net

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