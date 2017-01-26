Заммэра Ужгорода разоблачили во взяточничестве

Областная прокуратура Закарпатской области и управление К Службы безопасности Украины уличили в вымогательстве взятки первого заместителя мэра Ужгорода Иштвана Цапа, который требовал у предпринимателя за разрешение приватизации земли 40 тысяч гривен. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Посредник, определенный взяточником, сегодня задержан при получении второго транша взятки. Гражданин Цап находился в это время в Киеве и, узнав об этом, подался в бега. Рекомендую ему немедленно прибыть в прокуратуру с повинной", – написал генпрокурор.

Луценко предложил подозреваемому заключить сделку со следствием, в случае если Цап сообщит дальнейшую схему передачи денег наверх.

На Львовской таможне требовали "дань" в $15 тысяч – Матиос



Напомним, днем работники прокуратуры и СБУ проводили обыски в Ужгородском городском совете.

Источник: korrespondent.net