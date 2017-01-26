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26. 01. 2017

США остановят выдачу виз для семи мусульманских стран

 
США намерены приостановить выдачу виз для граждан семи стран с преобладающим мусульманским населением. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на проект указа президента США Дональда Трампа, который оказался в распоряжении агентства.
 
"Проект указа показывает, что Трамп планирует приостановить выдачи виз гражданам семи стран с большинством мусульманского (населения) в течение, по крайней мере, 30 дней", – говорится в сообщении.
 
Отмечается, что в проекте упоминаются Ирак, Иран, Ливия, Сомали, Судан, Сирия и Йемен.

ЕК продлила пограничный контроль пяти странам Шенгена
 
Ранее сообщалось, что Трамп подписал распоряжения об усилении на границах США и ужесточении иммиграционной политики.

Источник: korrespondent.net

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