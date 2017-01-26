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26. 01. 2017

Красный Крест впервые посетил пленных в ДНР

 
Представители Международного Комитета Красного Креста посетили в ДНР место, где удерживают украинских военнослужащих, попавших в заложники. Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщила в среду, 25 января, представитель МККК Санела Байрамбашич.
 
"У нас сегодня состоялся первый доступ к месту содержания под стражей украинских военнослужащих в Донецке. Мы считаем это очень важным", – сказала она.
 
Представитель Красного Креста выразила надежду, что в скором времени такой доступ снова будет предоставлен, и МККК сможет осуществить визит согласно своим процедурам, которые включают, в том числе частные беседы с удерживаемыми.
 
Вместе с тем Байрамбашич отметила, что не может говорить об условиях содержания украинских военнослужащих.
 
По ее словам, в ходе визита представители МККК отвезли письма для украинских военнослужащих.

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Ранее представители Красного Креста сообщали, что сепаратисты не допускают их к пленным украинским военным.

Источник: korrespondent.net

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