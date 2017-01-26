Сход лавины в Италии: число жертв выросло до 27

В Италии число жертв схода лавины на отель Rigopiano выросло до 27 человек, передает ANSA.

Ранее сообщалось о 24 погибших.

Накануне вечером спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, а затем подняли их на поверхность из снежных завалов и обломков.

В настоящее время спасатели продолжают работать на месте происшествия.



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Напомним, лавина накрыла отель в Италии 18 января. Он находится на высоте 1,2 километра. На момент схода лавины в здании находились 35 человек – туристы и персонал.

Источник: korrespondent.net