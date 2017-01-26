Лента RSS
Подписаться на ленту
26 января 2017, четверг, 03:09
-8°C
Завтра +2°C
-8°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
26. 01. 2017

Сход лавины в Италии: число жертв выросло до 27

В Италии число жертв схода лавины на отель Rigopiano выросло до 27 человек, передает ANSA.

Ранее сообщалось о 24 погибших.

Накануне вечером спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, а затем подняли их на поверхность из снежных завалов и обломков.

В настоящее время спасатели продолжают работать на месте происшествия.

На Charlie Hebdo подадут в суд за карикатуру на жертв лавины

Напомним, лавина накрыла отель в Италии 18 января. Он находится на высоте 1,2 километра. На момент схода лавины в здании находились 35 человек – туристы и персонал.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.