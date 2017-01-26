Политики призывают президента Мексики отменить визит в США

В Мексике политики потребовали, чтобы президент Энрике Пенья Ньето отменил запланированный визит в США после того, как американский лидер Дональд Трамп подписал указ о начале строительства стены на границе между странами, сообщает The Guardian.

"Американцы хлопнули (Мексике – ред.) дверью в лицо. Лучшее, что мы можем сделать в этих обстоятельствах – не унижаться, отменить визит в США и выработать для Мексики достойную позицию", – заявил бывший кандидат в президенты Куаутемок Карденас.

Экс-министр иностранных дел Хорхе Кастанеда назвал решение Трампа оскорблением для президента, властей и народа Мексики. "Пенья – слабый президент в слабой стране в тяжелый момент, но он должен найти способ проявить твердость", – заявил Кастанеда.

По данным Associated Press, президент Мексики раздумывает над отменой визита в США.

Ньето должен был приехать в Вашингтон 31 января. Ранее он заявил, что Мексика не будет платить за строительство стены, несмотря на то, что на этом настаивают новые власти США.



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Напомним, 25 января Трамп подписал распоряжение, которое предусматривает возведение стены на границе с Мексикой.

Источник: korrespondent.net