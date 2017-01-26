Аваков анонсировал отчет по убийству Шеремета

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на следующей неделе состоится брифинг министра и руководителей следственной группы по ходу расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Дело об убийстве Шеремета: на следующей неделе состоится брифинг министра и руководителей следственной группы по ходу расследования. Никто другой не владеет результатами следствия и не уполномочен следствием к обнародованию фактов и итогов этого расследования", – сообщил Аваков.

Напомним, ранее народный депутат Антон Геращенко заявил, что, по мнению следователей, убийство Павла Шеремета и покушение на него было реализовано с одного и того же диверсионно-террористического центра на территории России.



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Как сообщал Корреспондент.net, журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева 20 июля, находясь в автомобиле руководителя интернет-издания Украинская правда Алены Притулы.

22 сентября Аваков сообщил о закрытии информации по делу Шеремета.

Источник: korrespondent.net