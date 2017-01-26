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26. 01. 2017

Вспышка желтой лихорадки зафиксирована в Бразилии

Не менее 70 случаев заражения желтой лихорадкой, из которых 40 оказались смертельными, зарегистрировано в Бразилии, передает Интерфакс.

По данным министерства здравоохранения, еще 368 случаев заражения считаются предположительными.

Власти Бразилии принимают срочные меры по сдерживанию этой вспышки, прежде чем она перерастет в эпидемию. Речь идет о самом большом числе случаев заражения людей желтой лихорадкой в Бразилии с 2003 года.

Вирус желтой лихорадки распространен в тропических районах Африки и Америки и передается через комариные укусы.

ВОЗ признала вирус Зика глобальной угрозой

Напомним, ранее в Бразилии одобрили первую в мире вакцину против лихорадки денге.

Источник: korrespondent.net

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