Аваков подал е-декларацию за 2016 год

Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал свою электронную декларацию за 2016 год. Соответствующую ссылку на документ министр опубликовал на своей странице в Facebook.
Согласно документу, в прошлом году Аваков получил больше 466 тысяч гривен зарплаты и больше 148 тысяч евро дивидендов. Жена министра Инна получила 289 тысяч гривен зарплаты и больше 13 тысяч гривен дохода от продажи своих акций АО Инвестор.
В декларации указано, что главе МВД принадлежит итальянская компания Avitalia srl, а его интересы там представляет лицензионный адвокат. У этой компании в прошлом году появились две операционные туристические компании со статутным фондом по 10 тысяч долларов, который пока не оплачен.
На банковских счетах Авакова больше 900 тысяч гривен и 175 тысяч долларов, а также 200 тысяч гривен вложены в банковские драгоценные металлы. Наличными у него 15 тысяч гривен, больше 12 тысяч долларов и 65 тысяч евро.
У жены Авакова на счетах есть больше миллиона гривен, больше 200 тысяч долларов и еще 3,5 тысячи евро. Наличными она хранит 40 тысяч гривен, 37 тысяч долларов и 21 тысячу евро.
У министра есть две квартиры в Харькове, квартира в Чугуеве и земельный участок в Чугуевском районе.
Генпрокурор получил от сына дорогой подарок
Ранее сообщалось, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко внес изменения в декларацию. Политик купил дом и два земельных участка стоимостью 15 миллионов гривен в элитном районе Киевщины Конча-Заспа.
Источник: korrespondent.net
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Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
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Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
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Отмена виз в Беларусь
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Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
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Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
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Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
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