Аваков подал е-декларацию за 2016 год

Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал свою электронную декларацию за 2016 год. Соответствующую ссылку на документ министр опубликовал на своей странице в Facebook.

Согласно документу, в прошлом году Аваков получил больше 466 тысяч гривен зарплаты и больше 148 тысяч евро дивидендов. Жена министра Инна получила 289 тысяч гривен зарплаты и больше 13 тысяч гривен дохода от продажи своих акций АО Инвестор.

В декларации указано, что главе МВД принадлежит итальянская компания Avitalia srl, а его интересы там представляет лицензионный адвокат. У этой компании в прошлом году появились две операционные туристические компании со статутным фондом по 10 тысяч долларов, который пока не оплачен.

На банковских счетах Авакова больше 900 тысяч гривен и 175 тысяч долларов, а также 200 тысяч гривен вложены в банковские драгоценные металлы. Наличными у него 15 тысяч гривен, больше 12 тысяч долларов и 65 тысяч евро.

У жены Авакова на счетах есть больше миллиона гривен, больше 200 тысяч долларов и еще 3,5 тысячи евро. Наличными она хранит 40 тысяч гривен, 37 тысяч долларов и 21 тысячу евро.

У министра есть две квартиры в Харькове, квартира в Чугуеве и земельный участок в Чугуевском районе.



Генпрокурор получил от сына дорогой подарок

Ранее сообщалось, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко внес изменения в декларацию. Политик купил дом и два земельных участка стоимостью 15 миллионов гривен в элитном районе Киевщины Конча-Заспа.

Источник: korrespondent.net