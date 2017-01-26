Лента RSS
Подписаться на ленту
26 января 2017, четверг, 06:07
-7°C
Завтра +2°C
-7°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
26. 01. 2017

Мадлен Олбрайт готова принять ислам в ответ на действия Трампа

 
Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что готова принять ислам в ответ на действия президента Дональда Трампа, который собирается прекратить прием беженцев из Сирии и выдачу американских виз выходцам из мусульманских стран.
 
"Меня вырастили в католической вере, потом я пришла к протестантизму, а позже выяснила, что мои родные были иудеями. Теперь я готова стать мусульманкой в знак солидарности", – написала Олбрайт в Twitter.
 

I was raised Catholic, became Episcopalian & found out later my family was Jewish. I stand ready to register as Muslim in #solidarity.

— Madeleine Albright (@madeleine) 25 января 2017 г.
 
"На статуе свободы нет надписей мелким шрифтом. Америка должна оставаться открытой для людей любого вероисповедания и происхождения", – добавила она.
 

There is no fine print on the Statue of Liberty. America must remain open to people of all faiths & backgrounds. #RefugeesWelcome pic.twitter.com/4LvMiZTRJJ

— Madeleine Albright (@madeleine) 25 января 2017 г.
 
Ранее сообщалось, что США намерены приостановить выдачу виз для граждан семи стран с преобладающим мусульманским населением.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.