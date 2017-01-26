Мадлен Олбрайт готова принять ислам в ответ на действия Трампа

Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что готова принять ислам в ответ на действия президента Дональда Трампа, который собирается прекратить прием беженцев из Сирии и выдачу американских виз выходцам из мусульманских стран.

"Меня вырастили в католической вере, потом я пришла к протестантизму, а позже выяснила, что мои родные были иудеями. Теперь я готова стать мусульманкой в знак солидарности", – написала Олбрайт в Twitter.

I was raised Catholic, became Episcopalian & found out later my family was Jewish. I stand ready to register as Muslim in #solidarity. — Madeleine Albright (@madeleine) 25 января 2017 г.

"На статуе свободы нет надписей мелким шрифтом. Америка должна оставаться открытой для людей любого вероисповедания и происхождения", – добавила она.

There is no fine print on the Statue of Liberty. America must remain open to people of all faiths & backgrounds. #RefugeesWelcome pic.twitter.com/4LvMiZTRJJ — Madeleine Albright (@madeleine) 25 января 2017 г.

Ранее сообщалось, что США намерены приостановить выдачу виз для граждан семи стран с преобладающим мусульманским населением.

Источник: korrespondent.net