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26. 01. 2017

Сильное землетрясение произошло у берегов Крита

 
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в восточной части греческого острова Крит, сообщает Геологическая служба США.
 
Эпицентр подземных толчков находился в 27 км восточнее города Палайкастрон.
 
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".
 
Данных о возможных жертвах и разрушения пока не поступало.

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Канады
 
Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Мадагаскаре.

Источник: korrespondent.net

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