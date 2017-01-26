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26. 01. 2017

В Минобороны РФ ответили Британии на "корабль позора"

 
В Минобороны России прокомментировали слова министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о том, что британские корабли сопроводили российскую авианесущую корабельную группу.
 
"Цель подобных заявлений и шоу, разыгранного с эскорт-сопровождением наших кораблей, – отвлечь внимание британских налогоплательщиков от реального состояния Королевского военно-морского флота Великобритании", – приводит Интерфакс слова официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.
 
В ведомстве подчеркнули, что российские корабли "в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются", поскольку знают фарватер и курс. 
 
Представитель Минобороны РФ посоветовал министру Великобритании больше внимания уделять британскому флоту.

Адмирал Кузнецов вошел в Атлантический океан
 
Напомним, министр обороны Великобритании назвал российский авианосец Адмирал Кузнецов кораблем позора. Он сообщил о сопровождении британскими кораблями российской авианесущей корабельной группы.

Источник: korrespondent.net

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