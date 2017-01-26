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26. 01. 2017

Сход лавины на отель в Италии: найдены все жертвы

Спасатели обнаружили под завалами итальянского отеля Rigopiano тела двух последних жертв схода лавины. Таким образом, число погибших достигло 29 человек, сообщает ANSA.

В списке пропавших без вести более не осталось имени ни одного человека.

Местные власти заявили об окончании операции по поиску людей под снежными завалами.

На дороги Закарпатья сошло шесть лавин

Напомним, лавина накрыла отель в Италии 18 января. За неделю, которая прошла с момента схода лавины, из-под завалов удалось извлечь 11 выживших.

Источник: korrespondent.net

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