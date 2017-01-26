На Донбассе нашли тайник с оружием и боеприпасами

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в городе Бахмут Донецкой области, сообщает пресс-центр СБУ.

Тайник был обустроен на территории бывшего стеклокомбината.

Оперативники изъяли из тайника шесть гранатометов РПГ-22, три гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, более двухсот пятидесяти патронов различного калибра.

Проводятся оперативные действия для установления организаторов тайника и происхождения оружия и боеприпасов.



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Как сообщал Корреспондент.net, в Житомирской области нашли тайник с гранатами.

Источник: korrespondent.net