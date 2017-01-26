Итоги 25.01: Конфликт с Польшей и стена Трампа

Украина обвинила Россию в скрытой милитаризации на границе

Украина обвинила Россию в скрытой милитаризации на границе. Об этом свидетельствуют результаты недавней военной инспекции в Ростовской области РФ. Спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что российская сторона оказывала давление и устанавливала ограничения для инспекторов.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия продолжит укреплять войска Южного военного округа на границе с Украиной. По мнению министра, военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается нестабильной.

Трамп приказал построить стену на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжения об усилении на границах США и ужесточении иммиграционной политики. Первое распоряжение в частности предусматривает возведение стены на границе с Мексикой. США также намерены приостановить выдачу виз для граждан семи стран с преобладающим мусульманским населением.

Крымские музеи подали апелляцию по скифскому золоту

Крымские музеи подали в окружной суд Амстердама апелляцию на принятое им решение вернуть Украине коллекцию скифского золота, которое во время аннексии полуострова находилось в голландском музее Алларда Пирсона.

Путин спел со студентами в МГУ

Президент России Владимир Путин подпел выступавшему студенту во время встречи с учащимися в МГУ.

В заключение общения один из студентов спел под гитару для президента песню на стихи Владимира Войновича "Четырнадцать минут до старта". Однако молодой человек после первых нескольких строк забыл слова. После этого Путин спел забытые строчки и завершил куплет вместе с другими студентами.

В пяти странах Шенгенской зоны продлили пограничный контроль

Европейская комиссия разрешила еще на три месяца продлить действие пограничного контроля для некоторых стран, входящих в Шенгенскую зону. Это касается Австрии, Германии, Швеции, Дании и не входящей в ЕС Норвегии, которые в 2015 году ввели проверки на границах на фоне рекордного притока в эти страны беженцев из Сирии и мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.

Польша пригрозила Украине последствиями за запрет въезда меру Перемышля

Министерство иностранных дел Польши потребовало снять запрет на въезд в Украину для мэра Перемышля Роберта Хома, пригрозив "по-настоящему серьезными последствиями".Об этом на заседании комиссии Сейма по связям с поляками за рубежом заявил вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзича.

"Без объяснения этой ситуации, без отмены этого решения мы себе не представляем дальнейшего сотрудничества", – подчеркнул он.

Порошенко обвинил Путина в развале Евросоюза

Президент Петр Порошенко заявил, что глава российского государства Владимир Путин пытается ослабить и разъединить Евросоюз.

"Кто не получает выгоду от существования ЕС? Франция получает пользу, точно так же как Германия и Великобритания, даже несмотря на Brexit. Финляндия и финны тоже (получают преимущества от членства в ЕС – ред.). Россия направляет деятельность на ослабление ЕС. Путин хочет подорвать доверие и разъединить ЕС, осуществляя влияние на отдельные государства", – сказал Порошенко в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat.

Источник: korrespondent.net