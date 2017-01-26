Лента RSS
Подписаться на ленту
26 января 2017, четверг, 09:12
-7°C
Завтра +2°C
-7°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
26. 01. 2017

Украинцев с ID-паспортами не пускают в Беларусь

 
Черниговский погранотряд сообщил проблемах с новыми ID-паспортами при пересечении границы с Беларусью. Об этом расссказывает Укринформ.
 
"Факты о непропуске граждан Украины, которые получили в органах Государственной миграционной службы паспортные документы нового образца, так называемые ID-карты, действительно фиксируются, но это связано с определенным законодательным нонсенсом: новые документы в Украине введены, но не внесены в межгосударственный договор о безвизовых поездках граждан Украины и Республики Беларусь друг к другу ", - пояснил начальник пресс-службы Александр Дудко.
 
По его словам, белорусы заворачивают украинский с ID-картами независимо от того, есть у них оборудования для считывания информации с таких документов или нет - они просто выполняют существующие договорные обязательства.
 
Пограничники советуют решать данную проблемуна уровне Министерств иностранных дел Беларуси и Украины.
 
Напомним, ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым устанавливается пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран. 
 
Кабмин хочет выдавать паспорта украинцам из ЛДНР
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.