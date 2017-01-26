Украинцев с ID-паспортами не пускают в Беларусь

Черниговский погранотряд сообщил проблемах с новыми ID-паспортами при пересечении границы с Беларусью. Об этом расссказывает Укринформ.

"Факты о непропуске граждан Украины, которые получили в органах Государственной миграционной службы паспортные документы нового образца, так называемые ID-карты, действительно фиксируются, но это связано с определенным законодательным нонсенсом: новые документы в Украине введены, но не внесены в межгосударственный договор о безвизовых поездках граждан Украины и Республики Беларусь друг к другу ", - пояснил начальник пресс-службы Александр Дудко.

По его словам, белорусы заворачивают украинский с ID-картами независимо от того, есть у них оборудования для считывания информации с таких документов или нет - они просто выполняют существующие договорные обязательства.