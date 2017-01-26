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26. 01. 2017

Трамп создаст зоны безопасности в Сирии

 
Президент США Дональд Трамп заявил о создании в Сирии "зон безопасности".
 
"Я точно создам зоны безопасности для сирийского народа", - заявил он в среду в интервью телеканалу ABC News.
 
По его мнению, "Европа совершила огромную ошибку", позволив миллионам беженцев осесть в Германии и других странах континента.
 
Проект распоряжения еще не подписан, пока не ясно, какие формы должны принять эти зоны. В нем отмечается, что они должны обеспечить сирийцам, которые вынуждены были из-за боевых действий покинуть районы постоянного проживания, возможность в спокойной остановке дождаться урегулирования конфликта.
 
Вместе с тем, по мнению СМИ, реализация плана может потребовать от США и союзников создания бесполетной зоны в этих районах Сирии, и, возможно, введения наземного воинского контингента, а это чревато разногласиями с Россией.
 
План создания зон должен быть подготовлен в течение 90 дней со дня подписания распоряжения.
 
Напомним, ранее сообщалось, что США намерены приостановить выдачу виз для граждан семи стран с преобладающим мусульманским населением.
 
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Источник: korrespondent.net

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