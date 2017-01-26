Трамп создаст зоны безопасности в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил о создании в Сирии "зон безопасности".

"Я точно создам зоны безопасности для сирийского народа", - заявил он в среду в интервью телеканалу ABC News.

По его мнению, "Европа совершила огромную ошибку", позволив миллионам беженцев осесть в Германии и других странах континента.

Проект распоряжения еще не подписан, пока не ясно, какие формы должны принять эти зоны. В нем отмечается, что они должны обеспечить сирийцам, которые вынуждены были из-за боевых действий покинуть районы постоянного проживания, возможность в спокойной остановке дождаться урегулирования конфликта.

Вместе с тем, по мнению СМИ, реализация плана может потребовать от США и союзников создания бесполетной зоны в этих районах Сирии, и, возможно, введения наземного воинского контингента, а это чревато разногласиями с Россией.

План создания зон должен быть подготовлен в течение 90 дней со дня подписания распоряжения.

Напомним, ранее сообщалось, что США намерены приостановить выдачу виз для граждан семи стран с преобладающим мусульманским населением.

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Источник: korrespondent.net