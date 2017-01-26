Трамп хочет сократить финансирование ООН

Администрация президента США готовит указ о сокращении финансирования ООН и других международных организаций на 40%, сообщает The New York Times.

Ранее пресс-секретарь администрации президента заявил, что Дональд Трамп недоволен вкладом США в ООН и НАТО.

В планах у Трампа - полное прекращение финансирования организаций, в которые входят Палестинская автономия, а также другие структуры, действующие в обход санкций, наложенных на Иран и Северную Корею. Не собираются давать деньги и организациям, финансирующим аборты.

Издание отмечают, что в случае принятия данного решения, работа ООН будет подвергнута изменениям, ведь порядка 25% миротворческих миссий ранее финансировались со стороны США.

Ранее Трамп заявил, что ООН имеет огромный потенциал, но является лишь местом, где можно "приятно провести время".

Трамп сомневается в необходимости существования НАТО

Источник: korrespondent.net