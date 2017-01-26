Лента RSS
Подписаться на ленту
26 января 2017, четверг, 10:45
-7°C
Завтра +2°C
-7°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
26. 01. 2017

Трамп хочет сократить финансирование ООН

 
Администрация президента США готовит указ о сокращении финансирования ООН и других международных организаций на 40%, сообщает The New York Times.
 
Ранее пресс-секретарь администрации президента заявил, что Дональд Трамп недоволен вкладом США в ООН и НАТО.
 
В планах у Трампа - полное прекращение финансирования организаций, в которые входят Палестинская автономия, а также другие структуры, действующие в обход санкций, наложенных на Иран и Северную Корею. Не собираются давать деньги и организациям, финансирующим аборты.
 
Издание отмечают, что в случае принятия данного решения, работа ООН будет подвергнута изменениям, ведь порядка 25% миротворческих миссий ранее финансировались со стороны США.
 
Ранее Трамп заявил, что ООН имеет огромный потенциал, но является лишь местом, где можно "приятно провести время".
 
Трамп сомневается в необходимости существования НАТО

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Заядлый грибник непроизвольно пнул девушку в красном платье в белый горошек.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.