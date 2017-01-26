Лента RSS
Подписаться на ленту
26 января 2017, четверг, 10:45
-7°C
Завтра +2°C
-7°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
26. 01. 2017

Операторам запретили удалять данные времен Майдана

 
Ходатайство Генпрокуратуры на арест носителей информации, принадлежащих Vodafone Украина, lifecell, Укртелеком и Тримоб, удовлетворил Печерский районный суд Киева.
 
Под арест попали данные о звонках, SMS, перемещениях и другие данные абонентов в период с 18 января по 16 марта 2014 года.
 
Постановление суда от 17 января 2017 года появилось в государственном реестре судебных решений, ходатайство об аресте было подано департаментом специальных расследований Генпрокуратуры, который проводит досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления относительно создания или руководства преступной организацией с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.
 
"В указанном уголовном производстве исследуются (. . .) превышение власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов в период ноябрь 2013 - февраль 2014 года, что привело к массовым жертвам среди протестующих, организация их умышленных убийств. Также исследуется, в том числе, деятельность высших должностных лиц, входивших в преступную организацию и связанных с ними лиц, которая привела к событиям февраля - марта 2014 года в Автономной Республике Крым и на востоке страны и влияла на их развитие", - отмечается в постановлении.
 
Прокуратура отмечает, что в настоящее время орган досудебного расследования по объективным причинам не может определиться с конкретным кругом лиц, информация о телефонных соединениях которых будет иметь значение для расследования, из-за этого и нужно сохранение всей существующей информации за данный период.
 
"В ходе досудебного расследования исследуются неправомерные действия в отношении участников протестных акций по всей территории Украины. Стоит отметить, что в указанных акциях участвовало более 1 млн человек, зато со стороны правоохранительных органов на прекращение акций протеста было задействовано только представителей подразделений общественной безопасности более 20 тыс. человек", - отмечается в постановлении.
 
Напомним, ранее Печерский районный суд разрешил заочное досудебное расследование по обвинению Януковича в государственной измене,
 
Суд отказал Януковичу в выездном заседании в РФ

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Заядлый грибник непроизвольно пнул девушку в красном платье в белый горошек.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.