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26. 01. 2017

Сутки в АТО: трое военных пострадали

За сутки 25 января в зоне АТО один военный получил ранения, еще двое были травмированы. Об этом сообщает пресс-центр АТО.  
 
Обстрелы позиций военных велись во всех направлениях.
 
"На Мариупольском направлении  боевики  применяли 122-мм артиллерию, также, 120-мм и 82-мм минометы. Они обстреливали Красногоровку, Марьинку, Желтое, Березовое, Водяное и Широкино. С применением реактивных систем "Град-П" они обстреляли Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты накрывали Марьинку, Павлополь, Гнутовое, Водяное, Широкино, Новотроицкое. Также, в Новотроицком и Марьинке работал снайпер. По Широкиному противник бил из БМП", - сказано в сообщении.  
 
На Луганском направлении велись обстрелы из 120-мм и 82-мм минометов. Они обстреливали Троицкое и Новозвановку. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по Ореховому, Желтому и Новозвановке.
 
На Донецком направлении из 120-мм и 82-мм минометов обстреливали Авдеевку, Зайцево и Троицкое. Луганское, Зайцево и Авдеевка, также оказались под огнем гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
 
В ДНР же заявили об обстрелах из тяжелой артиллерии и минометов окраин Донецка, Докучаевска и Ясиноватой. 
 
Напомним, за сутки 24 января было зафиксировано 55 обстрелов,один боец был ранен.
 
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Источник: korrespondent.net

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