Сутки в АТО: трое военных пострадали

За сутки 25 января в зоне АТО один военный получил ранения, еще двое были травмированы. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Обстрелы позиций военных велись во всех направлениях.

"На Мариупольском направлении боевики применяли 122-мм артиллерию, также, 120-мм и 82-мм минометы. Они обстреливали Красногоровку, Марьинку, Желтое, Березовое, Водяное и Широкино. С применением реактивных систем "Град-П" они обстреляли Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты накрывали Марьинку, Павлополь, Гнутовое, Водяное, Широкино, Новотроицкое. Также, в Новотроицком и Марьинке работал снайпер. По Широкиному противник бил из БМП", - сказано в сообщении.

На Луганском направлении велись обстрелы из 120-мм и 82-мм минометов. Они обстреливали Троицкое и Новозвановку. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по Ореховому, Желтому и Новозвановке.

На Донецком направлении из 120-мм и 82-мм минометов обстреливали Авдеевку, Зайцево и Троицкое. Луганское, Зайцево и Авдеевка, также оказались под огнем гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В ДНР же заявили об обстрелах из тяжелой артиллерии и минометов окраин Донецка, Докучаевска и Ясиноватой.

Напомним, за сутки 24 января было зафиксировано 55 обстрелов,один боец был ранен.

На Светлодарской дуге выровняли позиции - волонтер

Источник: korrespondent.net