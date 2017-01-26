В масштабном лесном пожаре в Чили погибли шестеро

При тушении масштабного лесного пожара в Чили погибли шесть человек - четыре пожарных и двое полицейских, сообщает Би-Би-Си.

Огонь охватил около 238 тыс гектаров земель и продолжает расти. Как минимум 4 тыс. человек уже эвакуированы из зоны бедствия. Кроме того, пожары привели к массовой (1,5 тысячи голов) гибели скота.

Также в Чили из США доставили гигантский Boeing 747, который применяют для борьбы с лесными пожарами. К югу от столицы, Сантьяго, объявили чрезвычайное положение.

Напомним, лесные пожары в Чили бушуют уже несколько недель.

На севере Чили крупный природный пожар

Источник: korrespondent.net