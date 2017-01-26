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26. 01. 2017

В масштабном лесном пожаре в Чили погибли шестеро

 
При тушении масштабного лесного пожара в Чили погибли шесть человек - четыре пожарных и двое полицейских, сообщает Би-Би-Си.
 
Огонь охватил около 238 тыс гектаров земель и продолжает расти. Как минимум 4 тыс. человек уже эвакуированы из зоны бедствия. Кроме того, пожары привели к массовой (1,5 тысячи голов) гибели скота.
 
Также в Чили из США доставили гигантский Boeing 747, который применяют для борьбы с лесными пожарами. 
 
К югу от столицы, Сантьяго, объявили чрезвычайное положение.
 
 
Напомним, лесные пожары в Чили бушуют уже несколько недель.
 
На севере Чили крупный природный пожар

Источник: korrespondent.net

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