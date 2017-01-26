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26. 01. 2017

В ЛНР взорвался автомобиль, погиб водитель

 
В Славяносербском районе Луганской области рядом с селом Желтое 25 января подорвался автомобиль с мирными жителями. Погиб один человек, житель села Долгое. Раненых доставили в больницу.
 
Предствители так называемой народном милиции ЛНР заявили о попадании снаряда ПТУР. Якобы обстреливали со стороны украинских военных. Но в пресс-центре штаба АТО заявили, что вчера днем никаких ответных обстрелов со стороны ВСУ не было.
 
"Это очередная провокация со стороны российско-оккупационных войск", - сказал он.
 
По его словам, сепаратисты таким образом хотят использовать эту ситуацию в свою пользу, обвинив якобы в обстреле мирных жителей силы АТО.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке взорвался микроавтобус, который  владелец автомобиля перевозил взрывчатое вещество.
 
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Источник: korrespondent.net

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