Боевики из Града накрыли окрестности Новозвановки – штаб

Сегодня ночью боевики применили реактивные системы залпового огня БМ-21 Град в районе населенного пункта Новозвановка в Луганской области, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Около двух часов ночи противник применил реактивные системы залпового огня БМ-21 Град в районе населенного пункта Новозвановка. В целом, российско-оккупационными войсками было выпущено по меньшей мере двадцать ракет. Обстрел продолжался несколько минут. Потерь среди военнослужащих и мирного населения нет", говорится в сообщении.

В штабе отметили, что противник в очередной раз нарушил Минские соглашения.

В свою очередь в ДНР заявили об обстреле окрестностей Донецка и обвинили ВСУ в повреждении восьми жилых домов в Петровском районе города. Также был поврежден газопровод на улице Чехова.

Как сообщал Корреспондент.net, за минувшие сутки противник 48 раз обстрелял позиции ВСУ, трое бойцов получили ранения.

Источник: korrespondent.net