АТОшники перекрыли железную дорогу на Луганщине

На участке Горское-Золотое ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск-Лисичанск-Попасная. Как утверждается, они пытаются пресечь торговлю с незаконными вооруженными формированиями. Уже остановлен первый поезд, движущийся на оккупированную территорию, утверждает нардеп Семен Семенченко в Facebook.

"Ветераны начали третий этап блокады торговли с оккупантами. Заблокирована железная дорога "Луганск-Лисичанск-Попасная" на участке "Горское-Золотое". 12 поездов и более 700 вагонов сегодня исключены из процесса финансирования терроризма", - написал Семенченко.

По его словам, "рядовые сотрудники МВД, пограничники, сотрудники СБУ поддержали действия ветеранов".

Первый блокпост блокады получил название "Редут Богдана", рассказал Семенченко. во второй половине дня в среду на этом блок-посту был остановлен первый грузовой поезд.

"Зная о том, что железная дорога заблокирована, состав был направлен прямо на блокпост. Пришлось выйти на рельсы всем. Состав, идущий на оккупированную территорию (54 вагона), остановлен. Приехала следственно оперативная группа, которая изучает обстоятельства покушения на убийство группы лиц. Ветераны вызвали сварочный аппарат. Состав, участвующий в финансировании терроризма, будет приварен к рельсам возле Редута Богдана и станет памятником контрабанде и торговле на крови. Надгробным", - добавил Семенченко.

Утром Семенченко написал, что к 10 часов должны приехать военные и руководители Луганской области. "Представители почти всех военных частей, находящихся рядом, отзвонили и выразили ветеранам свою поддержку. Генералы и "начальство на горе" матерятся и топают ногами. В 10-00 сюда съезжается все начальство Луганской области. Оказывается оно есть! Наверняка будут требовать от ветеранов отдать грузовые перевозки под "эффективный контроль" РФ. Это теперь так называется? Что ребятам им ответить? Принимаются пожелания", - написал нардеп. Напомним, в декабре ветераны АТО объявляли о начале блокады торговли с оккупированными территориями на Донбассе. Боевики отобрали офис у компании Ахметова в Донецке

Источник: korrespondent.net