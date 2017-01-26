Инаугурация Трампа стала главным событием для россиян в январе – опрос

Вступление Дональда Трампа в должность президента США стало главным событием для граждан России с начала 2017 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-Центра.

Так, 42% россиян назвали инаугурацию Трампа главным событием января. Она затмила для жителей России празднование Нового Года (39%), Рождества (18%) и новогодние каникулы (20%).

На третьем месте списка событий – крушение самолета Минобороны РФ Ту-154 (33%).

Также респонденты отметили среди важных событий января убийство российского посла в Турции (18%), массовые отравления Боярышником в Иркутске (17%), катастрофу Боинга под Бишкеком (14%).

Опрос проводился 20-23 января среди 1600 человек в 137 населенных пунктах РФ. При этом события не зачитывались респондентам, а они сами называли те из них, которые запомнили.

Как сообщал Корреспондент.net, в декабре 2016 года у трети россиян ухудшилось отношение к Владимиру Путину. Число респондентов, считающих, что нынешний президент "успешно и достойно справляется с решением проблем" снизилось до 28%.

Источник: korrespondent.net