Ассоциация болгар против рассмотрения нового языкового закона – нардеп

Предлагаемый группой нардепов закон "О государственном языке" нарушает Конституцию Украины и, в частности, права болгарской общины. Об этом заявил народный депутат от группы "Возрождение", президент Ассоциации болгар Украины Антон Киссе, сообщают Комментарии.ua.

По его мнению, принятие законопроекта приведет к окончательному расколу общества, а также уничтожению культур и языков национальных меньшинств Украины.

"Я за такой законопроект голосовать не буду. Мало того, буду взывать к здравому подходу и здравому смыслу, чтобы мы не делали ошибок. Принятие таких документов вызывает напряжение в обществе…Сейчас европейские депутаты находятся в Страсбурге, в том числе, депутаты Венгрии и Болгарии, и проводят консультации, чтобы снизить подобные ограничения и чтобы были услышаны национальные меньшинства Украины, прежде всего, болгары и венгры. Мы представляем здесь их интересы, как граждан Украины, которые проживают в Украине", – заявил Киссе.

Ранее лидеры нацменьшинств Закарпатья также раскритиковали законопроект об украинизации.

Источник: korrespondent.net