СБУ провела обыск у организатора Крестного хода

У одного из организаторов Всеукраинского Крестного хода – 2016, протоиерея Виктора Земляного, провели обыски. Земляной был известен тем, что вел западную колонну Крестного хода – из Почаевской лавры.

Об обысках сообщил глава юротдела УПЦ протоиерей Александр Бахов в Facebook.

"СБУ провела обыск в доме священника Ровенской епархии, благодаря которому, несмотря на провокации и угрозы, Всеукраинский Крестный ход смог дойти из Почаева в Киев. Я еще тогда подумал: "Ему этого не простят!", - написал Бахов.

Напомним, Крестный ход начался в июле 2016 года, когда из Свято-Успенской Святогорской Лавры (Донецкая область) вышли паломники, священники и прихожане. Они направились в Киев. Вторая группа паломников вышоа из Свято-Успенской Почаевской Лавре (Тернопольская область). Радикалы и активисты неоднократно угрожали сорвать Крестный ход, но обе колонны добрались до Киева.

Источник: korrespondent.net