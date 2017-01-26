Лента RSS
Подписаться на ленту
26 января 2017, четверг, 15:15
-7°C
Завтра +2°C
-7°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
26. 01. 2017

В Крыму при задержании татар произошла потасовка

 
В Бахчисарае во время обыска и задержания активиста Сейрана Салиева крымские татары пришли к дому и пытались противостоять его аресту. 
 
Когда Салиева выводили из подъезда, люди скандировали "Аллаху Акбар". Один из силовиков толкнул женщину, которая мешала проходу возле подъезда. Возникла потасовка.
 
Активисты кричали: "Позор", "Шестерки", "Позорники", "Бессовестные", "Проклятье Аллаха на вас". Также активисты попробовали остановить машину, на которой увозили Салиева.
 
 
Крымский адвокат Эмиль Курбединов написал в Facebook, что Салиева арестовали по делу Хизб ут-Тахрир - якобы террористической организации, которую запретили в России.
 
"Это гражданский активист, который объявил по громкоговорителю мечети об обысках в Бахчисарае (когда были арестованы по "делу Хизб ут-Тахрир" и увезли Ильми Умерова) и был оштрафован на 20 тысяч рублей Бахчисарайским судом. Его мама - Зодие Салиева, ветеран национального движения", - написал Курбединов.
 
Самого Курбединова также задержали и провели обыски в его доме. Об этом сообщил журналист Заир Смедля.
 
Напомним, вчера сообщалось, что в Крыму был задержан адвокат Полозов, но позже его отпустили.
 
В Крыму суд забрал землю украинского олигарха
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.