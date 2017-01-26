В Крыму при задержании татар произошла потасовка

В Бахчисарае во время обыска и задержания активиста Сейрана Салиева крымские татары пришли к дому и пытались противостоять его аресту.

Когда Салиева выводили из подъезда, люди скандировали "Аллаху Акбар". Один из силовиков толкнул женщину, которая мешала проходу возле подъезда. Возникла потасовка.

Активисты кричали: "Позор", "Шестерки", "Позорники", "Бессовестные", "Проклятье Аллаха на вас". Также активисты попробовали остановить машину, на которой увозили Салиева.

Крымский адвокат Эмиль Курбединов написал в Facebook, что Салиева арестовали по делу Хизб ут-Тахрир - якобы террористической организации, которую запретили в России. "Это гражданский активист, который объявил по громкоговорителю мечети об обысках в Бахчисарае (когда были арестованы по "делу Хизб ут-Тахрир" и увезли Ильми Умерова) и был оштрафован на 20 тысяч рублей Бахчисарайским судом. Его мама - Зодие Салиева, ветеран национального движения", - написал Курбединов. Самого Курбединова также задержали и провели обыски в его доме. Об этом сообщил журналист Заир Смедля. Напомним, вчера сообщалось, что в Крыму был задержан адвокат Полозов, но позже его отпустили. В Крыму суд забрал землю украинского олигарха

Источник: korrespondent.net