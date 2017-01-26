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26. 01. 2017

Суд в РФ оставил под арестом "диверсанта" Панова

Московский городской суд признал законным продление ареста украинцу Евгению Панову, обвиняемому в подготовке диверсий в Крыму. Как сообщает Радио Свобода, в четверг, 26 января, суд отклонил апелляционную жалобу защиты Панова, который настаивал на невиновности украинца и потребовала его освобождения.

По словам адвоката Ольги Динзе, никаких следственных дел по ее подзащитному не проводятся. "Следствие только продлевает срок расследования", – заявила адвокат.

Представитель прокуратуры возражал против удовлетворения апелляции. А сам Панов в суде заявил о своей невиновности.

Напомним, 24 января Московский городской суд признал законным продление ареста другому задержанному по этому делу – украинцу Андрею Захтею.

В прошлом году, 5 декабря, Панову и Захтею продлили арест до марта 2017 года.

Напомним, 10 августа ФСБ заявила, что Минобороны Украины отправило в Крым несколько групп диверсантов, чтобы совершить террористические акты. В ходе боев 7 и 8 августа, как заявили российские силовики, погиб сотрудник ФСБ и военный. В РФ назвали имена троих "диверсантов" - это Евгений Панов, Андрей Захтей и Ридван Сулейманов. 

Источник: korrespondent.net

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