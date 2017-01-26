Киев требует участия в переговорах РФ и США

Украина должна иметь право голоса в любой сделке, заключенной между Россией и Соединенными Штатами, направленной на прекращение агрессии в восточной части страны. Об этом заявила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль, сообщает Reuters.

Официальный Киев обеспокоен тем, что президент США Дональд Трамп хочет исключить Украину из любых мирных переговоров, пытаясь улучшить отношения с Москвой.

"Мы говорим о будущем нашей страны, мы не хотим быть исключены из переговоров", - заявила Зеркаль.

Также замминистра напомнила о несоблюдении Будапештского меморандума, который гарантировал территориальную целостность со стороны России, США и Великобритании.

Зеркаль повторила призыв президента Украины Петра Порошенко о продлении Западом антироссийских санкций, введенных в 2014 году за аннексию Крыма и поддержки сепаратистов на Донбассе.

"Это единственный инструмент, который мы все имеем, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию Путина", - сказала она.

Напомним, ранее Елена Зеркаль объяснила, почему Киев не подает в суд на Россию из-за аннексии Крыма.

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Источник: korrespondent.net