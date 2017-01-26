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26. 01. 2017

Министр обороны Польши попал в аварии

Министр обороны Польши Антони Мацеревич попал в ДТП с участием восьми автомобилей. Авария произошла накануне вечером на дороге PL-10 в местности Либич-Дольный неподалеку Торуня Куявско-Поморского воеводства, сообщает Польское радио.

В ДТП попали восемь легковых автомобилей, в том числе два авто из колонны военной жандармерии, и эвакуатор. В результате были госпитализированы три человека.

По информации СМИ, Мацеревич, который возвращался с симпозиума в Высшей школе социальной и медийной культуры в Торуни, не пострадал. Он пересел в другой автомобиль колонны и вернулся в Варшаву.

Ранее в Польше грузовик армии США попал в ДТП, в результате чего из него выпали танковые снаряды.

Источник: korrespondent.net

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