Министр обороны Польши попал в аварии

Министр обороны Польши Антони Мацеревич попал в ДТП с участием восьми автомобилей. Авария произошла накануне вечером на дороге PL-10 в местности Либич-Дольный неподалеку Торуня Куявско-Поморского воеводства, сообщает Польское радио.

В ДТП попали восемь легковых автомобилей, в том числе два авто из колонны военной жандармерии, и эвакуатор. В результате были госпитализированы три человека.

По информации СМИ, Мацеревич, который возвращался с симпозиума в Высшей школе социальной и медийной культуры в Торуни, не пострадал. Он пересел в другой автомобиль колонны и вернулся в Варшаву.

Ранее в Польше грузовик армии США попал в ДТП, в результате чего из него выпали танковые снаряды.

Источник: korrespondent.net