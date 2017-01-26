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26. 01. 2017

Росгвардия и ФСБ будут охранять Керченский пролив

Военнослужащие Национальной гвардии России и ФСБ будут обеспечивать безопасность акватории Керченского пролива. Об этом пишет Российская газета.

"Если на озере Байкал, реках Енисей, Волга, Амур и на некоторых других акваториях войска Росгвардии и раньше несли службу, то Керченский пролив – это для них новая сфера ответственности", – заявил замглавкома Росгвардии генерал-майор Олег Борукаев.

Подчеркивается, что значимость акватории Керченского пролива связана со строительством там моста, который соединит материковую часть России с полуостровом Крым.

"Радикалы в Украине не раз грозились препятствовать этой грандиозной стройке. А российские пограничники даже ловили экстремистов, которые планировали диверсии и теракты вблизи российской территории", – пишет издание.

Сообщается, что погранслужба ФСБ продолжит патрулирование Керченского пролива вместе с "гвардейцами".

Как сообщал Корреспондент.net, в начале января строители установили половину свай Керченского моста на морских и сухопутных участках. На глубину от 12 до 90 м было погружено 3540 свай из более чем 7000, которые были запланированы проектом.

Источник: korrespondent.net

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