Трамп назвал получение им ядерных кодов отрезвляющим

Получение доступа к кодам запуска ядерных ракет очень отрезвляет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью ABC News.

"Когда они (военные – ред.) объясняли, что это из себя представляет, и о каких разрушениях может идти речь… Это очень отрезвляющий момент, – признался Трамп. – Это очень, очень страшно, в каком-то смысле".

"Нет, я уверен, что все сделаю правильно", – добавил Трамп, отвечая на следующий вопрос о том, спит ли он теперь по ночам, но снова добавил: "Это очень, очень страшно".

Дональд Трамп получил инструктаж о том, как обращаться с "ядерным чемоданчиком" в день своей инаугурации, 20 января. К нему перешел контроль над системой запуска американских ядерных арсеналов.

Как сообщал Корреспондент.net, конгресс США рассмотрит запрет Трампу наносить ядерный удар первым. Сейчас у президента США есть право на применение ядерного оружия первым, и он уже упоминал о такой возможности для борьбы с терроризмом.

Источник: korrespondent.net