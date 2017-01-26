Лента RSS
Подписаться на ленту
26 января 2017, четверг, 16:46
-7°C
Завтра +2°C
-7°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
26. 01. 2017

Трамп назвал получение им ядерных кодов отрезвляющим

Получение доступа к кодам запуска ядерных ракет очень отрезвляет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью ABC News.

"Когда они (военные – ред.) объясняли, что это из себя представляет, и о каких разрушениях может идти речь… Это очень отрезвляющий момент, – признался Трамп. – Это очень, очень страшно, в каком-то смысле".

"Нет, я уверен, что все сделаю правильно", – добавил Трамп, отвечая на следующий вопрос о том, спит ли он теперь по ночам, но снова добавил: "Это очень, очень страшно".

Дональд Трамп получил инструктаж о том, как обращаться с "ядерным чемоданчиком" в день своей инаугурации, 20 января. К нему перешел контроль над системой запуска американских ядерных арсеналов.

Как сообщал Корреспондент.net, конгресс США рассмотрит запрет Трампу наносить ядерный удар первым. Сейчас у президента США есть право на применение ядерного оружия первым, и он уже упоминал о такой возможности для борьбы с терроризмом.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.