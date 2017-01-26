В РФ посчитали украинцев, ездивших в Крым и назад

Границу между Крымом и материковой Украиной в минувшем году пересекли три миллиона человек. Такие данные приводит российская таможня, передают Новости Крыма.

По данным Федеральной таможенной службы, границу также проехали 522 тысячи легковых авто. Отметим, что Украина впускает из Крыма преимущественно людей с отечественными паспортами.

При этом количество людей, добравшихся на полуостров самолетом и паромом, значительно выше. Так, пассажиропоток Симферопольского аэропорта превысил пять миллионов человек, а Керченской переправы - шесть миллионов.

Самолетом и паромом в Крым путешествуют в основном жители и граждане РФ.

Летом 2016 года украинская погранслужба заявляла о снижении потока желающих въехать в Крым на 30%.

На днях у границ Крыма Украина достроила телевышку, с помощью которой надеется начать вещание на аннексированные территории.

Источник: korrespondent.net