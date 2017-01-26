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26. 01. 2017

В Украину запретили ввоз всех книг из России - СМИ

 
В Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей заявили о запрете на ввоз книг из России. Об этом сообщил глава ассоциации в комментарии Вестям.
 
"С 1 января до 1 апреля запретили, пока не будут разработаны соответствующие подзаконные акты для ввоза и механизм проверки", - сказал он.
 
Как утверждает издание, в некоторых издательствах осталось запасов на месяц, а магазины будут распродавать остатки книг, завезенных в прошлом году. Но на Харьковской таможне заверили, что никаких документов, запрещающих ввоз, к ним не поступало.
 
Напомним, в конце декабря 2016 года Порошенко подписал закон об ограничении доступа на рынок страны иностранной печатной продукции антиукраинского содержания. 
 
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Источник: korrespondent.net

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