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26. 01. 2017

Названы 10 претендентов на должность шефа полиции

 
Среди всех кандидатов Консультативная комиссия по отбору Главы Национальной полиции Украины выбрала десять человек. Об этом Корреспондент.net сообщили в Нацполиции.
 
Среди прошедших отбор кандидатов - начальник полиции Донетчины Вячеслав Аброськин, руководитель полиции Одесской области Дмитрий Головин, а также начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Князев и заместитель главы ведомства Константин Бушуев.
 
Следующим этапом конкурса будут интервью, которые пройдут в период с 30 января по 3 февраля. А уже 6 февраля члены комиссии планируют подать на рассмотрение министра внутренних дел кандидатуры трех участников конкурса.
 
Напомним, ранее сообщалось, что на должность главы Нацполиции претендовали 64 кандидата. Среди уже выбывших кандидатов - и.о. главы Нацполиции Вадим Троян.
Объявлен конкурс на должность главы Нацполиции

Источник: korrespondent.net

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