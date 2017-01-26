Названы 10 претендентов на должность шефа полиции

Среди всех кандидатов Консультативная комиссия по отбору Главы Национальной полиции Украины выбрала десять человек. Об этом Корреспондент.net сообщили в Нацполиции.

Среди прошедших отбор кандидатов - начальник полиции Донетчины Вячеслав Аброськин, руководитель полиции Одесской области Дмитрий Головин, а также начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Князев и заместитель главы ведомства Константин Бушуев.

Следующим этапом конкурса будут интервью, которые пройдут в период с 30 января по 3 февраля. А уже 6 февраля члены комиссии планируют подать на рассмотрение министра внутренних дел кандидатуры трех участников конкурса.

Напомним, ранее сообщалось, что на должность главы Нацполиции претендовали 64 кандидата. Среди уже выбывших кандидатов - и.о. главы Нацполиции Вадим Троян.

Объявлен конкурс на должность главы Нацполиции

Источник: korrespondent.net