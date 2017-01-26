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26. 01. 2017

По факту блокады АТОшников на Донбассе открыли дело

По факту блокирования железной дороги в Луганской области на линии разграничения открыто уголовное дело, заявила спикер прокуратуры области Анна Зыкова.

Сегодня бывшие АТОшники перекрыли железную дорогу на Луганщине. По их словам, они пытаются пресечь торговлю с незаконными вооруженными формированиями.

"Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет", - сообщили в прокуратуре в эфире телеканала 112 Украина.

Зыкова уточнил, что на 41-км перегона пребывают около 55 человек в камуфлированной одежде, среди которых народные депутаты Семен Семенченко, Тарас Пастух и Владимир Парасюк.

Они разместили на железнодорожном пути 3 деревянных "ежа" и заблокировали грузы, которые перемещались на неподконтрольную украинской власти территорию Луганской области.

Cмотрите фотогалерею: По факту блокады АТОшников на Донбассе открыли дело

Напомним, о намерении начать блокаду Донбасса ветераны АТО заявили в прошлом месяце.

Источник: korrespondent.net

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