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26. 01. 2017

В России прогремел мощный взрыв на ТЭЦ

Сегодня на ТЭЦ в российском городе Пенза прогремел мощный взрыв. Здание оказалось частично разрушено, погиб один человек.

По информации местных СМИ, обрушилась кровля в котлотурбинном цехе над турбиной №5 на площади 600 квадратных метров.

Сам взрыв произошел после поломки подогревателя высокого давления, которая случилась в результате опрессовки.

Также сообщается, что из-за взрыва был отключен турбогенератор ТГ-5 (60 МВт). Это сказалось на теплоснабжении Пензы: отключена горячая вода в 68 жилых домах, двух школах и четырех детсадах.

Сотрудники МЧС начали разбор завалов.

Как сообщал Корреспондент.net, в Китае за десять секунд взорвали 19 зданий. Для одновременного сноса бетонных построек понадобилось около пяти тонн тротила.

Источник: korrespondent.net

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