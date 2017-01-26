Новое хранилище для отходов с Чернобыльской АЭС запустят в 2018 году

Чернобыльская АЭС и американская компания Holtec International в третьем квартале 2018 года планируют начать ввод в эксплуатацию нового сухого хранилища для отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ-2). В него из существующего хранилища (ХОЯТ-1) будет выгружено топливо Чернобыльской АЭС, сообщает УНИАН.

Стоимость ХОЯТ-2 оценивается в 381 миллион евро. Как уточнили в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения, существующее хранилище уже заполнено на 97%, в результате чего планируется в течение 10 лет перевезти топливо ЧАЭС на ХОЯТ-2.

Новое сухое хранилище отработанного ядерного топлива будет расположено в зоне отчуждения и должно будет обеспечить хранение отработавшего топлива Чернобыльской АЭС (более 21 тысяч тепловыделяющих сборок) на протяжении 100 лет (2019-2119 гг.).

"Планируется весной 2017 года завершить монтаж оборудования ХОЯТ-2, после чего начнутся "холодные" испытания отдельного оборудования и систем без отработанных тепловыделяющих сборок (ОТВС)... "Горячие" испытания с ОТВС (со временем это решение должна будет утвердить Государственная инспекция по ядерному регулированию) планируется начать в четвертом квартале 2017 года", – сообщили в Госагентстве.

В рамках "горячих" испытаний из ХОЯТ-1 в ХОЯТ-2 будет перевезено 186 отработанных ТВС и только после проведения всех испытаний будет получена лицензия на эксплуатацию объекта.

Напомним, в июне 2016 года все энергоблоки Чернобыльской АЭС были освобождены от отработанного ядерного топлива.

Источник: korrespondent.net