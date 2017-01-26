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26. 01. 2017

Киев призвал Запад сильнее надавить на Москву

Министерство иностранных дел призвало западные страны усилить давление на Россию для выполнения ею Минских договоренностей, достигнутых в феврале 2015 года.

Об этом на брифинге заявила спикер МИД Марьяна Беца.

"Призываем международных партнеров, в частности по "нормандской четверке" (Украина, Германия, Франция, Россия), усилить давление на Россию с требованием выполнить Минские договоренности... Прекращение огня на 1 день не означает обеспечение условий безопасности на территории Донбасса", - заявила она.

В МИД отметили, что ситуация на востоке страны остается напряженной, обстрелы продолжаются, а Россия продолжает поставлять топливо и боеприпасы сепаратистам.

Отметим, сегодня в штабе АТО заявили, что на Луганщине сепаратисты применили Град.

А на прошлой неделе миссиия США при ОБСЕ заявила, что Россия продолжает вооружать сепаратистов.

Источник: korrespondent.net

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