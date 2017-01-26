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26. 01. 2017

В водительских правах могут появится новые категории

В второй половине этого года в МВД собираются подать на рассмотрение комитета Верховной Рады законопроект, который введет в водительские удостоверения дополнительные категории, сообщает УНИАН.

"Срок их действия составит от 5 до 15 лет в зависимости от категорий. Таким образом, водители категории В смогут пользоваться своим удостоверением 15 лет, а вот водители категории С и D – только 5 лет", - сообщили изданию в пресс-службе ведомства.

После завершения их срока действия, водитель должен будет пройти медицинский осмотр для проверки психофизического соответствия.

"Кроме того, для повышения уровня защиты от подделок в новых удостоверениях водителя планируется установка микрочипа", – сказал руководитель главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Прорабатывается также вопрос относительно подтверждения практических и теоретических навыков водителей, правда, это будет касаться исключительно профильных категорий.

"Мы в целом работаем над системой изменений в плоскости получения удостоверения водителя – это разработка новых экзаменационных билетов, установка фото- и видео-фиксации во время сдачи экзаменов", - сказали в МВД.
Между тем, на днях сообщалось об отмене медосмотра для получения прав.

Отметиим, вчера в замглавы МВД заявила, что планируют сократить срок действия водительских прав с 30 до 5-15 лет.

Впрочем, сегодня глава ведомства Арсен Аваков растолковал заявление своей заместительницы Анастасии Деевой. Как утверждает министр, в МВД будут придерживаться международных практик.

Источник: korrespondent.net

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