В водительских правах могут появится новые категории

В второй половине этого года в МВД собираются подать на рассмотрение комитета Верховной Рады законопроект, который введет в водительские удостоверения дополнительные категории, сообщает УНИАН.

"Срок их действия составит от 5 до 15 лет в зависимости от категорий. Таким образом, водители категории В смогут пользоваться своим удостоверением 15 лет, а вот водители категории С и D – только 5 лет", - сообщили изданию в пресс-службе ведомства.

После завершения их срока действия, водитель должен будет пройти медицинский осмотр для проверки психофизического соответствия.

"Кроме того, для повышения уровня защиты от подделок в новых удостоверениях водителя планируется установка микрочипа", – сказал руководитель главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Прорабатывается также вопрос относительно подтверждения практических и теоретических навыков водителей, правда, это будет касаться исключительно профильных категорий.

"Мы в целом работаем над системой изменений в плоскости получения удостоверения водителя – это разработка новых экзаменационных билетов, установка фото- и видео-фиксации во время сдачи экзаменов", - сказали в МВД.

Между тем, на днях сообщалось об отмене медосмотра для получения прав.