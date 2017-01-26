Лента RSS
Подписаться на ленту
26 января 2017, четверг, 19:52
-7°C
Завтра +2°C
-7°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
26. 01. 2017

Трамп грозит отменить визит лидера Мексики из-за стены

Президент США Дональд Трамп намерен отменить встречу со своим мексиканским коллегой Энрике Пенья Ньето, если Мехико откажется взять на себя расходы по строительству стены на американо-мексиканской границе. Об этом он написал в Twitter в четверг, 26 января.

"Если Мексика не хочет платить за крайне необходимую стену, будет лучше отменить грядущую встречу", – написал Трамп, добавив, что торговый дефицит между США и Мексикой составляет около 60 млрд долларов.

Ранее сегодня Ньето осудил указ Трампа о строительстве стены на границе между двумя странами и в очередной раз заявил, что Мексика не будет за нее платить. По его словам, он глубоко сожалеет, что американский президент принял такое решение, добавив, что "Мексика не верит в стены".

Президент Мексики, однако, не сказал, что намерен отменить свою поездку в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом, намеченную на 31 января.

Ранее мексиканские политики потребовали от президента страны отменить визит в США.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.