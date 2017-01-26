Верховный суд Греции отказал в экстрадиции турецких военных

Верховный суд Греции в четверг заблокировал экстрадицию восьми турецких военных, которые покинули Турцию после неудавшейся попытки госпереворота. Власти Турции обвиняют перебежчиков в причастности к перевороту и требуют вернуть их в страну для суда.

Сами военные утверждают, что в случае возвращения в Турцию их жизни будет угрожать опасность. Греческие прокуроры также полагают, что в случае экстрадиции в Турцию военные не предстанут перед честным судом.

Военные улетели на вертолете в Грецию сразу после переворота, начавшегося вечером 15 июля 2016 года. Они заявили, что непричастны к попытке свержения правительства Эрдогана, но попросили политического убежища, сказав, что на родине их убьют.

Ранее в Стамбуле арестовали 84 офицеров Вооруженных сил Турции по обвинению в причастности к организации Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в организации попытки переворота в июле прошлого года.

Напомним, за предполагаемые связи с Гюленом в Турции арестованы 35 тысяч человек.

Источник: korrespondent.net